Копенгаген, , 13:09 — REGNUM Представители датских Вооруженных сил подписали соглашение с американской стороной о приобретении у США военной техникой суммой в 190 млн долларов.

Речь идет о девяти глубинных гидролокаторах (сонарах), которые могут использоваться датскими вертолетами «Си Хок» для ведения подводной разведки. Помимо собственно сонаров, военные Дании оформили заказ на 600 так называемых «сонарных буёв», также использующихся для обнаружения подводных лодок. По мнению главнокомандующего ВМС Дании контр-адмирала Торбена Миккельсена, новые гидролокаторы повысят значимость Дании в рядах НАТО. Дания обращает особое внимания на наблюдение за действиями российских подлодок в водах Балтийского моря, а также вблизи Гренландии и Фарерских островов — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Военный аналитик и капитан Андерс Пук Нильсен из Академии вооруженных сил Дании также считает, что новые сонары значительно повышают безопасность датских границ. «Наиболее значимой перспективой этой закупки является то, что мы сможем участвовать в совместных морских операциях с американскими, британскими и французскими силами», — отметил аналитик.

Министр обороны Дании Трине Брамсен выразила удовлетворенность усилением ВМС: «Ухудшающаяся обстановка в плане безопасности обязывает нас улучшать способности нашего флота», — заявила глава военного ведомства.