Копенгаген, , 14:17 — REGNUM Партии коалиционного правительства Фарерских островов — социал-демократы, республиканцы левого толка и буржуазная партия «Прогресс» — во главе с Акселем В. Йоханнесеном потерпели поражение на выборах в Лагтинг (парламент). Победу на выборах одержала оппозиционная консервативная партия «Фолькефлоккен».

Увеличить поддержку среди избирателей удалось и другим оппозиционерам из рядов «Самбанда». Социал-демократы потеряли 4,5% по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 2015 года и набрали всего 20%. Это означает, что партия потеряла один мандат в Лагтинге и в настоящее время будет иметь только семь своих представителей в законодательном органе страны. Выступающие за независимость Фарерских островов республиканцы во главе с Хойни Хойдалом завоевали лишь 16,1% голосов, что на 2,5% меньше по сравнению с 2015 годом. Партия «Прогресс» получила 3,1% на выборах и сохранила за собой два мандата в Лагтинге — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

«Фолькефлоккен», напротив, улучшила свой результат с 19,9% до 25,6%, что сделало партию крупнейшей на Фарерских островах. Вторая оппозиционная партия «Самбанд» также увеличила свое преимущество и завоевало на один мандат больше, чем в 2015 году.

Лагтинг — парламент Фарерских островов, в котором заседает всего 33 депутата. Таким образом, коалиция, набравшая 17 мандатов, считается большинством.