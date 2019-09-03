Монголия, , 10:12 — REGNUM В Государственном дворце в Улан-Баторе началась встреча президента России Владимира Путина с лидером Монголии Халтмаагийном Баттулгой. Однако переговоры лидеров двух стран проходят не в привычном кабинете, а в юрте, которая установлена на пятом этаже дворца.

Читайте также: Стали известны темы переговоров Путина и президента Монголии

Российский лидер отметил, что между Россией и Монголией существуют братские отношения. Кроме того, оба народа объединяет юбилейная дата битвы на Халхин-Голе. На переговорах тет-а-тет Путин напомнил, что «Советский Союз в своё время решительно поддержал Монголию в связи с внешней агрессией», а Монголия в ответ поддержала Советский Союз в борьбе с нацизмом во Второй мировой войны.

«В послевоенный период отношения развивались самым наилучшим образом, характеризовались именно качеством, имею в виду союзничество фактическое, братские отношения между народами», — приводит ТАСС слова главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 сентября, президент России Владимир Путин находится в Монголии, куда он прибыл с официальным визитом для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. Планируется, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят вопросы экономического и инвестиционного взаимодействия двух государств, а также совместные проекты в энергетике и промышленности. Президенты поговорят, в частности, о координации действий России и Монголии на ведущих мировых и региональных площадках. Стороны обсудят в том числе перспективы координации действий в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Читайте ранее в этом сюжете: В Улан-Баторе идут переговоры лидеров России и Монголии