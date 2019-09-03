Нью-Дели, , 15:28 — REGNUM В ходе пресс-конференции, прошедшей 1 сентября, официальный представитель министерства иностранных дел Индии Равиш Кумар заявил, что лица, не попавшие в национальный реестр граждан, не лишаются своих прав и могут добиваться их обеспечения любыми способами в рамках индийского законодательства.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», комментарий министерства иностранных дел Индии стал ответом на критику со стороны зарубежных медиа. Кроме того, Равиш Кумар заверил, что к декабрю 2019 года правительство штата Ассам (Диспур) запустит работу более 200 судов, целью которых станет повторное рассмотрение заявок граждан на включение в национальный реестр.

Заявки на апелляцию необходимо подать в течение 120 дней после того, как кандидатура на включение в реестр была отклонена. В случае неудовлетворения апелляции, граждане сохраняют за собой право обращения в Высший суд штата Ассам (Диспур) и в Верховный суд Индии с целью обжалования решения.