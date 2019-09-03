Нью-Дели, , 14:21 — REGNUM Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар в Брюсселе заявил в беседе с журналистами, что федеральное правительство Индии намеренно снизить военное присутствие в штате Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар). Он также уточнил, что в рамках сокращения будет выведен контингент численностью около 30 тысяч военнослужащих.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», глава МИД Индии прибыл в Брюссель для проведения переговоров с официальными лицами Европейского Союза перед заседанием Европейского Парламента по кашмирской проблеме, которое состоялось 2 сентября. Основной задачей поездки стало разъяснение позиции Индии по вопросу отмены 370 статьи конституции, что упразднило особый статус штата Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар) и вызвало агрессивную реакцию со стороны Пакистана.

Комментируя международную напряженность вокруг территориального спора между Индией и Пакистаном, Субраманиам Джайшанкар заверил, что в предстоящие несколько дней стоит ожидать значительного улучшения ситуации.