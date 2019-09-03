Богота, , 14:09 — REGNUM Представитель Революционных Вооружённых Сил Колумбии — Армии Народа (FARC — EP) Иван Маркес объявил на переговорах в Гаване о начале «новой фазы вооружённой борьбы».

Маркес объяснил данный шаг тем, что «колумбийское государство предало Соглашение о мире».

«За два года более 500 участников нашего движения были убиты, из них 150 — с тех пор, как президент Иван Дуке принял должность. Мы объявляем миру о продолжении партизанской борьбы в ответ на измену государства соглашению, достигнутому в Гаване в ноябре 2016 года, согласно которому мы сложили оружие, и начали процесс включения в мирную жизнь в середине 2017 года. Мы будем координировать усилия с партизанской войной Армии Национального Освобождения, ведущей борьбу против олигархии», — сообщил Маркес.