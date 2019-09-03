Каракас, , 13:11 — REGNUM Власти Венесуэлы намерены предоставить ООН убедительные доказательства оказания Колумбией помощи террористам. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Венесуэла предоставит ООН убедительные доказательства того факта, что колумбийский лидер Иван Дуке оказывает помощь и предоставляет защиту террористам, проходящим обучение, а также получающим оружие в Колумбии», — сообщила вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в Twitter.

Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе планировал послать наёмников в Венесуэлу с целью физического устранения главы Боливарианской Республики.