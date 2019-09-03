Тирана, , 14:07 — REGNUM Альбана Вокши, которая до отказа оппозицией от своих мандатов была депутатом парламента Албании от Демократической партии, выступила с критикой правительства в связи с недостатком воды в столице.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, общаясь со СМИ от лица своей партии, политик заявила, что несмотря на то, что цены на воду постоянно растут, поступающие средства не инвестируются в развитие системы водообеспечения. Вокши обвинила мэра Тираны Эриона Велиая в том, что он не направляет средства на улучшение системы водохранения из-за того, что использует их для погашения долгов своим кредиторам и спонсорам.

«В штаб-квартиру Демократической партии пришли тысячи сообщений и жалоб в связи с нехваткой воды в Тиране. Десятки кварталом столицы жалуются на то, что воду не подают неделями, в других кварталах воды нет 20 часов в сутки, в то время как счета за воду выросли во много раз».

При этом, как подчеркивает Вокши, проблемы с водоснабжением наблюдаются не только на окраине, но и в центре города.