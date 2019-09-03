Скопье, , 12:54 — REGNUM Македонская оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ опубликовала сообщение с призывом принудить премьер-министра страны Зорана Заева дать свидетельские показания по делу о коррупции и вымогательстве «Рэкет».

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», ранее в ходе расследования по этому делу в результате попадания в СМИ видеоматериалов, подтверждающих её причастность к шантажу и вымогательствам, была арестована глава Специальной прокуратуры Северной Македонии Катица Янева.

Представители ВМРО сообщают, что недавно в СМИ была опубликована информация, в которой имя Зорана Заева упоминается в связи с делом «Рэкет»:

«Граждане не заслуживают того, чтобы становиться жертвами разрушительной политики Зорана Заева. Правительство должно как можно скорее назначить досрочные парламентские выборы».

Представители оппозиции напомнили, что затягивание расследования по делу «Рэкет» может стать препятствием к началу переговоров о членстве в ЕС.