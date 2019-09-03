Киев, 3 сентября 2019, 10:01 — REGNUM Министр культуры Украины Владимир Бородянский пока не понимает, зачем нужен русскоязычный канал. Об этом он заявил 2 сентября изданию «Левый берег».
На реплику журналиста о «возвращении умов» людей, которые проживают в Крыму и в Донбассе, Бородянский ответил:
Напомним, заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о намерении создать «всемирный русскоязычный телеканал», который будет транслировать украинскую пропаганду русскоязычной аудитории, как на Украине, так и за её пределами.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политический эксперт Сергей Быков заявил, что идея подобного канала обречена на неудачу, поскольку ему придётся конкурировать с российским Russia Today. По мнению эксперта, это похоже на попытки уничтожить танк, забросав его яйцами.
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