Киев, , 10:01 — REGNUM Министр культуры Украины Владимир Бородянский пока не понимает, зачем нужен русскоязычный канал. Об этом он заявил 2 сентября изданию «Левый берег».

«Моё отношение такое: я считаю, что сначала мы должны сформулировать задачу. Мы хотим создать русскоязычный телеканал, чтобы что?», — поинтересовался министр.

На реплику журналиста о «возвращении умов» людей, которые проживают в Крыму и в Донбассе, Бородянский ответил:

«Что значит «вернуть умы»? Как мы это будем мерить?».

Напомним, заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о намерении создать «всемирный русскоязычный телеканал», который будет транслировать украинскую пропаганду русскоязычной аудитории, как на Украине, так и за её пределами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политический эксперт Сергей Быков заявил, что идея подобного канала обречена на неудачу, поскольку ему придётся конкурировать с российским Russia Today. По мнению эксперта, это похоже на попытки уничтожить танк, забросав его яйцами.

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