Мадрид, , 09:50 — REGNUM Глава Женералитета Каталонии Ким Торра раскритиковал испанскую судебную систему, подчеркнув, что она действует быстро лишь тогда, когда заинтересована в этом. Причиной этих слов послужило то, что вчера утром, 2 сентября, палата по уголовным и гражданским делам Верховного суда Каталонии (TSJC) назначила на 25 и 26 сентября суд над самим Торрой, сообщает испанское издание La Vanguardia. Каталонский лидер обвиняется в «неповиновении» в связи с использованием желтых лент — символа борьбы за независимость региона от Испании.

В официальном сообщении, выпущенном администрацией председателя Женералитета, Торра отметил, что «правосудие медлит, лишь когда хочет». «Так, например, есть демократы, которым приходится ждать почти два года в условиях предварительного заключения исхода своего уголовного процесса», — сказал он, имея в виду каталонских политиков, попавших в тюрьму по обвинению в организации признанного незаконным референдума об отделении Каталонии от Испании в октябре 2017 года.

«Таким образом, мы можем убедиться, что скорость, с которой суд взялся за дело председателя Торры, является исключительной», — добавил глава Женералитета. Причина претензий прокуратуры к Киму Торре — невыполнение распоряжений Избирательного комитета, который запретил использовать «партийные символы» в государственных учреждениях в ходе предвыборной кампании. Каталонский лидер не подчинился этому требованию, отказавшись убрать отовсюду желтые ленты, символизирующие стремление региона к независимости.