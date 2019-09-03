Джакарта, , 09:50 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии продолжает собирать информацию о четырех гражданах Австралии, которые приняли участие в демонстрации в Соронге, Папуа, сообщает Sindonews.

В настоящее время известно, что четверо австралийских граждан были депортированы.

«Мы обсудим следующий шаг после того, как будет собрана более полная информация», — говорится в заявлении МИД страны.

Четверо граждан Австралии были депортированы. Их доставил рейс Batik Air в Джакарту, а затем они вылетели в Австралию.

Причиной депортации названо нарушение закона об иммиграции.

Сообщается, что граждане Австралии вместе с коллегой, который все еще находился в Соронге, въехали в Индонезию. Четверо иностранных туристов признались, что не знали цели демонстрации. Они признались, что их пригласили местные жители, которые сказали, что демонстрация является культурным праздником.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки вспыхнули 19 августа в индонезийской провинции Западное Папуа. Жители провинции требуют проведение референдума о независимости.

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