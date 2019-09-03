Лондон, , 09:49 — REGNUM «Противостояние превратилось в поединок, и Борис Джонсон не намерен его проигрывать, — пишет испанское издание El Pais. — Оппозиция возвращается в этот вторник в парламент с намерением срочно протолкнуть резолюцию, которая обяжет премьер-министра просить у ЕС большей отсрочки [Брексита], чем два месяца. На Downing Street пригрозили исключить из парламентской группы мятежных консерваторов — больше 15 человек — готовых поддержать это предложение».

Премьер-министр обвинил «мятежных тори» в том, что они связывают ему руки на переговорах с Брюсселем. «Я не хочу новых выборов. Но я ни при каких обстоятельствах не перенесу Брексит на более позднюю дату», — сказал он с вызовом.

Вчера, 2 сентября, перед Джонсоном стоял выбор: что предложить готовым поддержать оппозицию консерваторам. Он мог кинуть им приманку, обратиться с просьбой или сделать предупреждение. По мнению El Pais, британский лидер все же выбрал приманку.

«За последние недели увеличилась вероятность достичь соглашения — по трем причинам. Потому что они [представители ЕС] видят, что мы однозначно хотим договора, видят, что у нас есть ясное понимание того, какими должны быть отношения между Соединенным Королевством и Евросоюзом в будущем, а также увидели твердость нашего решения», — заявил премьер-министр. «Это была приманка — хотя нет никаких подтверждений тому, что переговоры с Брюсселем продвинулись и на сантиметр», — комментирует испанское СМИ.