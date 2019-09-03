Златоуст, Челябинская область, , 09:41 — REGNUM Мэр челябинского Златоуста Вячеслав Жилин официально оставил свой пост. Депутаты городского собрания удовлетворили его заявление об уходе.

Шахматы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

О своей отставке Жилин объявил 2 сентября. Этому предшествовала поездка врио губернатора региона Алексея Текслера в город. Сейчас временный глава региона надеется на то, что переходный период власти не затянется надолго.

Напомним, Вячеслав Жилин руководил городом с 2012 года.

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