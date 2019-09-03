Новосибирск, , 09:38 — REGNUM Парламентарий совета депутатов Борцовского сельсовета Новосибирской области досрочно лишён полномочий за несвоевременное предоставления сведений о доходах.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области, это выяснилось при проверке исполнения депутатами представительного органа требований антикоррупционного законодательства.

Выяснилось, что один из депутатов не предоставил в указанный законом срок сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год.«Несоблюдение указанной обязанности является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата», — подчеркнули в новосибирской прокуратуре. Председателю совета депутатов было внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Полномочия депутата прекращены.

Отметим, что в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции государственные гражданские служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей до 30 апреля следующего за отчётным периодом года.