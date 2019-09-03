Тегеран, , 09:48 — REGNUM Власти Ирана не намерены вести двусторонние переговоры с США. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил 3 сентября президент Ирана Хасан Рухани на открытом заседании парламента страны.

Хасан Рухани Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть много предложений о проведении переговоров (с США), но наш ответ всегда будет отрицательным», — сказал Рухани.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил провести двусторонние переговоры с лидерами Ирана без «предварительных условий для прекращения конфронтации между странами».

В прошлом месяце Рухани сказал, что Иран не будет вести диалог со своим «давнишним врагом», пока Соединенные Штаты не отменят все санкции, введенные Вашингтоном после выхода из ядерной сделки в прошлом году.