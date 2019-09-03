Киев, , 09:35 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают поручение президента страны Владимира Зеленского в рамках детенизации экономики разработать и принять закон о легализации добычи янтаря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, соответствующая инициатива была озвучена 2 сентября на совещании при участии президента, правительства, лидеров Верховной рады и силовиков. Как было заявлено, ответственными за подготовку и внесение в парламент законопроекта по янтарю являются премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова. До 1 октября 2019 г. правительство должно подготовить документ, до 1 декабря — законопроект должен быть проголосован в Верховной раде.

Легализация добычи янтаря на Украине не сделает этот бизнес «цивилизованным» или «экологичным», отмечает в своем комментарии политолог и журналист Андрей Манчук. Он напоминает, что при СССР полесский янтарь не копали, за исключением небольшого предприятия в Клесове, потому что это не выгодно государству.

«Ради добычи камней надо было изводить лес, пашни и реки, что несло не сопоставимый убыток с продажей нескольких тонн камней… После легализации все те же селяне под руководством ультраправых бандитов будут все так же копать и размывать всё и вся. Просто природу уничтожат легально, в еще больших масштабах — и, быть может, кинут три копейки в бюджет. А у Зеленского поставят галочку о проведенной реформе», — комментирует эксперт.

Манчук предполагает, что следующим шагом новых властей Украины может быть легализация окончательного уничтожения леса в Карпатах.

ИА REGNUM напоминает, что в августе Зеленский со своим штабом посетил районы Житомирской области, где расположены основные месторождения янтаря. Президент Украины жестко раскритиковал существующее положение дел, потребовав полностью сменить руководство силовиков и уволить ряд чиновников в этих районах.

«Янтарь — очень яркий пример того, почему мы такие бедные. У нас вторые в мире залежи самого лучшего камня. Могли бы зарабатывать как государство миллиарды долларов. А что вместо этого? Варварскими методами, помпами вынимаем из земли 20% камня, 80% остается. После этого все гоним на биржу, где оседает более 70% прибыли. В итоге имеем менее 30% прибыли менее чем от 20% камня», — прокомментировал тогда ситуацию Алексей Гончарук, сейчас премьер-министр Украины, а на тот момент замглавы офиса президента по экономическим вопросам.