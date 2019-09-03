Москва, 3 сентября 2019, 09:31 — REGNUM Начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, якобы назвавшая пострадавших от паводка жителей Тулуна «быдлом», отстранена от работы. Об этом 3 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сотрудница отстранена (от работы). Это вчера подтвердил губернатор (Иркутской области Сергей Левченко)», — заявил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась аудиозапись, на которой женщина называет пострадавших от наводнения в Тулуне «быдлом и бичевней». Авторы публикации утверждают, что это говорила Алашкевич — из-за схожести голосов. Эксперты выявили на аудиозаписи признаки монтажа, заявил глава региона Левченко.
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