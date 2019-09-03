Москва, , 09:30 — REGNUM Переговоры президентов России и Монголии Владимира Путина и Халтмагийн Баттулги в Улан-Баторе начались.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации президента, стороны обсуждают текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, а также ряд актуальных региональных проблем.

Напомним, российский лидер прибыл в Монголию с официальным визитом для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе.

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