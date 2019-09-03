Киев, , 09:26 — REGNUM Украине не следует опасаться дополнительных выплат по долгам в случае бурного экономического роста, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября, сообщило издание «Украинская правда».

«Бояться экономического роста потому, что мы будем при этом выполнять какие-то обязательства, — этот подход неадекватен. Нам надо расти настолько сильно и настолько быстро, чтобы оплата наших обязательств перед международными партнерами перестала быть проблемой в принципе», — рассказал он.

Глава правительства раскритиковал сторонников идеи меньше расти, чтобы меньше платить, и пообещал через месяц представить более подробную программу деятельности правительства, в которой будут показаны конкретные цифры и расчёты.

«Сейчас мы изучаем внимательно стратегию управления госдолгом, у нас есть определенный план, каким образом минимизировать ущерб от наличия этих обязательств, но я пока не буду раскрывать его деталей», — отметил он.

Напомним, ранее Гончарук заявил, что за следующие пять лет экономика Украины может вырасти на 40%.

Читайте также: Глава правительства Украины рассказал о главной задаче на ближайшие годы

Как сообщало ИА REGNUM, украинские эксперты напомнили о долговых обязательствах, взятых украинским правительством перед иностранными кредиторами в 2015 году. В них процент выплат привязан к проценту роста ВВП Украины. Соответственно, чем быстрее растёт экономика — тем больше сумма выплат.

Читайте также: Возможный рост ВВП Украины на 40% грозит «новыми долгами» — эксперт