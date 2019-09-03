Киев, 3 сентября 2019, 09:26 — REGNUM Украине не следует опасаться дополнительных выплат по долгам в случае бурного экономического роста, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября, сообщило издание «Украинская правда».
Глава правительства раскритиковал сторонников идеи меньше расти, чтобы меньше платить, и пообещал через месяц представить более подробную программу деятельности правительства, в которой будут показаны конкретные цифры и расчёты.
Напомним, ранее Гончарук заявил, что за следующие пять лет экономика Украины может вырасти на 40%.
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Как сообщало ИА REGNUM, украинские эксперты напомнили о долговых обязательствах, взятых украинским правительством перед иностранными кредиторами в 2015 году. В них процент выплат привязан к проценту роста ВВП Украины. Соответственно, чем быстрее растёт экономика — тем больше сумма выплат.
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