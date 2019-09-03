Улан-Удэ, , 09:22 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов участвует в торжествах, посвященных 80-летию Победы советско-монгольских войск над японскими агрессорами на реке Халхин-Гол. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, он также примет участие в российско-монгольских переговорах.

2 сентября глава возложил в Улан-Баторе цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову, а также принял участие в открытии выставки в Национальном историческом музее Монголии.

Переговоры на высшем уровне с участием президента России Владимира Путина пройдут 3 сентября. Стороны планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, политического, торгово-экономического и военно-технического взаимодействия. Запланирован также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

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