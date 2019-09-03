Москва, , 09:21 — REGNUM В Мосгоризбиркоме сформировали окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы, сообщает 3 сентября «Коммерсант».

По 45 одномандатным округам допустили 228 кандидатов. По данным на 30 августа было зарегистрировано 229 кандидатов, но один них снял свою кандидатуру.

Как сообщало ИА REGNUM, сначала на выборах в Московскую городскую думу было зарегистрировано 233 кандидата. Позднее к ним по решению суда добавили члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Но из предвыборной гонки выбыли шесть человек.

Избирательные комиссии отказали в регистрации группе кандидатов от несистемной оппозиции.