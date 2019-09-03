Цхинвал, , 09:19 — REGNUM Генеральная прокуратура Южной Осетии ведет следствие по факту незаконного пересечения государственной границы грузинской стороной. Цхинвал уверен, что территории, на которых находится новый грузинский блокпост, принадлежат Южной Осетии, заявил 2 сентября в интервью журналистам «Рес» генеральный прокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев.

Урузмаг Джагаев Osinform.org

По сведениям Джагаева, беспилотный летательный аппарат (съемочный квадрокоптер) генеральной прокуратуры Южной Осетии был сбит, предположительно из дробового ружья. Генпрокурор отметил, что квадрокоптер был использован для проведения следственных мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу по факту нарушения госграницы грузинскими полицейскими, в связи со строительством блокпоста в районе населенного пункта Уиста (Цнелис). По мнению Джагаева, появление блокпоста является очередной грузинской провокацией.

Генпрокурор пояснил, что Цхинвал ориентируется на карты советского периода, в которых территории, называемые Тбилиси грузинскими, относятся к Южной Осетии. Чтобы привести очередные доказательства тому, что спорные территории являются югоосетинскими, Генпрокуратура по поручению президента республики Анатолия Бибилова планирует ознакомиться с материалами Комиссии парламентского расследования по вопросам делимитации и демаркации госграницы с Грузией.

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