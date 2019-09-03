Берлин, , 09:16 — REGNUM В Берлине завершились переговоры внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки». Об этом накануне вечером, 2 сентября, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«В Киеве уже полночь, а в Берлине только что завершились переговоры в нормандском формате», — написал дипломат в Twitter.

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Уточняется, что Россию на встрече представлял помощник президента РФ Владислав Сурков. Также участие в переговорах принял и новый глава МИД Украины Вадим Пристайко. Как пояснила представитель министерства иностранных дел ФРГ Мария Адебар, ранее он представлял Украину на переговорах именно в качестве советника президента.

Главной темой встречи стала подготовка к саммиту лидеров России, Украины, Франции и Германии и реализации минских договоренностей. О результатах переговоров пока не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на совместной пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча глав государств «нормандской четвёрки», главным вопросов которой является урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе, состоится в сентябре 2019 года.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин отметил, что четырёхсторонняя встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины «должна приводить к конкретным результатам», намекая на то, что предыдущие встречи к серьёзным конкретным результатам не привели. Последний раз переговоры в «нормандском формате» на уровне лидеров четырёх стран состоялись в октябре 2016 года в Берлине.

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