Горно-Алтайск, , 09:43 — REGNUM В Республике Алтай намерены одним выстрелом достичь сразу две цели. В единый день голосования 8 сентября, когда жители будут выбирать будущего главу региона, пройдёт акция «Здоровый выбор. Здоровый Алтай».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, на избирательных участках будут дежурить медицински работники.

«Любой избиратель при желании сможет пройти анкетирование и консультацию по вопросам здоровья, измерить артериальное давление. Также будет осуществляться предварительная запись к участковым терапевтам», — сообщили в ведомстве, призвав жителей голосовать и проверить здоровье.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября избирателям предстоит выбрать главу республики из трёх претендентов. Среди них действующий врио главы Олег Хорохордин, представитель КПРФ Виктор Ромашкин и либерал-демократ Дмитрий Софронов. Президент России Владимир Путин ранее призвал граждан голосовать за тех, кому доверяют.

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