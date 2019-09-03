Вашингтон, 3 сентября 2019, 09:10 — REGNUM Сенаторы Конгресса США Крис Мерфи и Рон Джонсон прибудут с визитом на Украину. Об этом сообщил Мерфи 2 сентября на своей странице в социальной сети Twitter.
Напомним, ранее сенатор-республиканец Рон Джонсон пожаловался, якобы Россия не выдаёт ему визу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ заявили, что ни Мерфи, ни Джонсон не обращались за разрешением на въезд в Россию.
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