Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Сенаторы Конгресса США Крис Мерфи и Рон Джонсон прибудут с визитом на Украину. Об этом сообщил Мерфи 2 сентября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Россия не пустила нас, но Рон Джонсон и я посетим на этой неделе Украину, Сербию и Косово, чтобы продемонстрировать двухпартийную поддержку новому украинскому правительству и продолжению диалога между Белградом и Приштиной», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сенатор-республиканец Рон Джонсон пожаловался, якобы Россия не выдаёт ему визу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ заявили, что ни Мерфи, ни Джонсон не обращались за разрешением на въезд в Россию.

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