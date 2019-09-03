Киев, , 09:10 — REGNUM Иностранные граждане смогут купить на Украине земли сельхозназначения при условии регистрации юридического лица и внесения налогов в бюджет государства. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.

Он отметил, что к операциям с землей нужно допустить всех, кто способен её обработать. Украинским фермерам правительство намерено дать преимущества, например, в виде компенсации процентной ставки по кредитам.

«Мы планируем, чтобы украинец был потенциально в более выгодных условиях, чем его иностранный конкурент», — сказал Гончарук.

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Ранее Всемирный банк помог Киеву подготовить 25 разных сценариев открытия рынка земли, напомнил он, однако без тщательной подготовки этого не произойдет. Необходимая законодательная база должна быть подготовлена до конца года, а открытие рынка земли намечено на лето 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, земельную реформу, включающую отмену моратория на продажу земли, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Узаконить оборот земли в рыночных условиях требуют от Киева Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ).

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