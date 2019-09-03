Киев, , 08:57 — REGNUM Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.

«Нам нужно позволить операции с землёй для всех, кто имеет возможность сейчас её обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо на Украине и здесь платят налоги. То есть фактически, де-юре, доступ к праву покупки земельного участка будет иметь украинец — физическое лицо и украинское юридическое лицо», — объяснил он.

Чиновник отметил, что правительство Украины совместно со Всемирным банком рассматривает 25 различных вариантов открытия рынка земли. В данный момент специалисты изучают, какой из них будет для Украины максимально эффективным.

Премьер-министр добавил, что в данный момент на Украине уже де-факто есть рынок земли, основанный на фиктивных документах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству Украины создать закон о продаже земли до 1 октября 2019 года. Премьер-министр Гончарук заявил, что рынок земли на Украине начнёт работать к средине 2020 года.

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