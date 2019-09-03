Берлин, , 08:54 — REGNUM Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Йенс Майер выплатил компенсацию сыну бывшей первой ракетки мира Бориса Беккера за оскорбительную публикацию в Twitter с расистским фоном, пишет газета Spiegel.

Выплатой компенсации в €7,5 тыс. закончилась судебная тяжба между политиком и художником Ноа Габриэлем Беккером. Адвокат Беккера заявил, что Майер вовремя оплатил назначенную сумму, а также взял на себя судебные издержки истца. Первоначально Ноа Беккер требовал €15 тыс., но в первый раз суд встал на сторону депутата, который утверждал, что за публикации в Twitter ответственен его помощник. Сын теннисиста подал апелляцию. Партия вынесла предупреждение Йенсу Майеру.

В скандальной публикации в адрес Ноа Беккера было употреблено словосочетание, указывающее на его африканские корни. Ноа Беккер является сыном немецкого теннисиста от первой супруги, афроамериканской модели Барбары Фельтус.