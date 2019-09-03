Любляна, 3 сентября 2019, 08:56 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости уничтожения предпосылок нелегальной миграции, об этом 3 сентября сообщает Anadolu Ajansi.
Выступая на форуме в словенском городе Блед, глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что мировое сообщество не смогло решить проблему нелегальной миграции.
«В мире насчитывается порядка 70 млн перемещенных лиц, этот показатель выше, чем во времена Второй мировой войны», — подчеркнул Чавушоглу, добавив, что для решения этой проблемы необходимо уничтожить ее источник.
Напомним, Турция одна из немногих стран, в которой серьезным образом ощущаются последствия нелегальной миграции. Только сирийских беженцев здесь насчитывается, по официальным данным, порядка 3 млн 600 тыс. человек.
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