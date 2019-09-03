Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Аника Биннендийк и Миранда Прибе, сотрудники RAND, американской организации, выполняющей функции стратегического исследовательского центра по заказам правительства США, их вооружённых сил и связанных с ними организаций, провели аналитические исследования по «проблемам коллективной обороны стран НАТО в случае агрессии со стороны России». Итоговый доклад «Атака на всех» выложен в публичный доступ.

Как пишут Биннендийк и Прибе, «аннексия» Россией Крыма в 2014 году и военные операции на востоке Украины вызвали возобновление дискуссии о вероятности «нападения России» на страны Организации Североатлантического договора (НАТО), особенно в Прибалтике. Многие аналитики поднимали вопросы об ответном — военном — реагировании членов НАТО на «нападение». С учетом этого анализа в план обороны США внесены дополнения, определяющие 13 ключевых факторов, которые способны повлиять на решение каждого члена НАТО об участии в военном ответе на «неконвенциональное или обычное развертывание военных действий со стороны России». На основе этого анализа предлагаются способы «снижения уязвимости союзников… и повышения сплоченности альянса».

Согласно аналитическим данным Биннендийк и Прибе, «общественная оппозиция» внутри стран альянса, «может удержать» национальных лидеров от участия в операции по «противодействию российской агрессии», но другие внутренние факторы, такие, как «консенсус элит и электорально безопасная правящая коалиция», способны справиться с «общественной оппозицией».

По мнению Биннендийк и Прибе, страны, которые воспринимают Россию как «амбициозную, беспринципную или угрожающую их родине», с большей вероятностью примут участие «в отражении ее агрессии», в то время как члены альянса, «симпатизирующие» России или со «сниженным восприятием угрозы», вероятно, будут обеспокоены возможным «экономическим» или «военном возмездии» со стороны России. Страны, для которых значима «целостность» НАТО, скорее всего, примут участие «в отражении агрессии». Однако вероятность участия союзников по договору становится меньше в случае неучастия «крупных союзников», прежде всего, Соединенных Штатов, в случае несовпадения целей всех членов альянса или же при «излишней эскалации конфликта с Россией» со стороны некоторых стран.

На основе проведенного анализа сотрудниками некоммерческой организации RAND разработаны следующие «рекомендации».

1. Увеличить ресурсы, «выделяемые на сбор и анализ действий России и передачу разведданных правительствам стран НАТО».

2. Увеличить «доступность общественности к информации о России» путем оказания финансовой поддержки таким организациям, как Радио «Свободная Европа» /Радио «Свобода», а также новым институтам НАТО, таким, как Объединенному управлению разведки и безопасности с отделом гибридного анализа, анализирующего весь спектр гибридных действий.

3. Инициировать «новую информационно-разъяснительную работу» с формирующимися политическими элитами о ценности НАТО через такие институты, как Парламентская ассамблея НАТО.

4. Регулярно осуществлять взаимодействие с союзниками «относительно целей и мотивов действий России», в том числе посредством обновления стратегической концепции НАТО.

5. Минимизировать «озабоченность союзников» по поводу возможных провокаций, поддерживая возобновление взаимодействия НАТО с Москвой и продолжая «поощрять страны Прибалтики к рассмотрению жалоб меньшинств».

6. Укрепить «обороноспособность уязвимых союзников» за счет оказания США поддержки дополнительным точечным оборонительным сооружениям, а также проводить новые учения и тренировки по гражданской обороне.

7. Минимизировать «уязвимость союзников по отношению к экономическому принуждению», продолжая поддерживать диверсификацию европейских поставок энергоносителей и инициируя новую программу стратегических резервов НАТО-Европейского Союза.

8. Провести новые политические занятия на министерском уровне по теме «о целях НАТО согласно российскому сценарию» с целью «укрепления доверия союзников к коллективному принятию решений».