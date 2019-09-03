Пхеньян, , 08:51 — REGNUM Вчера, 2 сентября, в Пхеньяне прошла встреча глав МИД КНР и КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел Северной Кореи.

Согласно опубликованным данным, в рамках встречи представители двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Корейском полуострове.

Также глава МИД Китая Ван И подчеркнул, что в этом году исполняется 70 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и КНДР, а также отметил, что правительство Китая намерено и дальше развивать отношения между странами.

Кроме того, Ван И указал на то, что правительство Северной Кореи нашло новый верный путь, так как в экономике, обществе и других сферах страны заметны улучшения.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо подчеркнул, что отношения между странами переходят на новый уровень, отметив, что глава КНДР Ким Чен Ын четыре раза посещал КНР, а председатель Китая Си Цзиньпин недавно был в Пхеньяне.

Между тем, глава МИД КНР рассказал северокорейскому коллеге о ситуации в Гонконге, выразив позицию китайского правительства. Ли Ён Хо в свою очередь поддержал позицию Китая и отметил, что вмешательство внешних сил недопустимо.