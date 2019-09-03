Москва, , 08:44 — REGNUM Лётчики-космонавты СССР Владимир Джанибеков и Виктор Савиных, а также руководитель Общества друзей Монголии полковник Владимир Бабушкин прибыли в Улан-Батор для участия в торжества по случаю 80-летнего юбилея Победы на реке Халхин-Гол.

Гостей встретил министр обороны Монголии Н. Энхболд, который выразил им благодарность за участие в праздновании.

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в страну с официальным визитом прибыл и российский президент Владимир Путин, который также примет участие в праздничных мероприятиях.

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