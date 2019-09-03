Париж, , 08:43 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп отметил прогресс в усилиях правительства страны по приему детей с инвалидностью в школы, даже если оно признает, что «еще есть над чем работать», сообщает Le Figaro.

«Мы полны решимости обеспечить глубокую трансформацию нашей глобальной системы образования в так называемую «инклюзивную» школу, модель, которую мы сами себе установили», — заявил глава правительства во время визита в начальную школу в Клиши-ла-Гаренн.

Премьер-министр напомнил, что за 13 лет Франции удалось увеличить число детей с ограниченными возможностями, размещаемых в обычных школах, до 360 тыс. человек против 120 тыс.

«Это одно из достижений», — подтвердил министр образования страны Жан-Мишель Бланке, который сопровождал главу правительства.

Напомним, правительство Франции выступает за «включение» людей с инвалидностью в обычную школьную или рабочую среду, а не только размещение в специализированных учреждениях.

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