Кабул, , 08:43 — REGNUM Специальный представитель США по переговорам с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Залмай Халилзад заявил о планах США эвакуировать из Афганистана пять военных баз. Об этом он рассказал в комментарии изданию Tolo News.

«Мы договорились, что в течение 135 дней эвакуируем пять своих военных баз, если другая сторона также будет придерживаться достигнутых договоренностей», — отметил дипломат.

В ответ на свои действия, Вашингтон ждет от террористов гарантий безопасности, а также более широких переговоров с правительством Афганистана, которые могут положить конец многолетнему кровопролитию.

Напомним, США и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут переговоры на протяжении года. Диалог не раз прекращался из-за противоречий между сторонами конфликта, а также внутренними противоречиями в стане боевиков.