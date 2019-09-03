Киев, , 08:25 — REGNUM Украина хочет до конца года добиться прогресса в урегулировании вооружённого конфликта в Донбассе, но при этом не готова идти на «неприемлемые компромиссы», заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщило 3 сентября информационное агентство «Укринформ».

Заявление министра прозвучало по итогам длительных переговоров политических советников лидеров стран «Нормандской четвёрки».

«Никакие болезненные компромиссы, о которых мы бы не договаривались ранее, не были сделаны. То, что нам придётся делать определённые болезненные компромиссы — это решения, начиная с 2014 года», — рассказал Пристайко.

Он отметил, что советники обсудили вопросы, открывающие путь к встрече лидеров «Нормандской четвёрки».

Пристайко признал, что Украина не может решить вопрос Донбасса силой, поскольку, если бы такая возможность была, то всё было бы уже завершено.

«Мы должны решать этот вопрос. Это не означает, что мы решим это завтра. Президент Владимир Зеленский дал время, для того, чтобы принять окончательные решения. Примерно мы говорим о конце 2019 года», — подчеркнул министр.

Как сообщало информационное агентство УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве заявил, что в Донбассе в скором времени наступит мир.

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