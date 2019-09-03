Киев, 3 сентября 2019, 08:25 — REGNUM Украина хочет до конца года добиться прогресса в урегулировании вооружённого конфликта в Донбассе, но при этом не готова идти на «неприемлемые компромиссы», заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщило 3 сентября информационное агентство «Укринформ».
Заявление министра прозвучало по итогам длительных переговоров политических советников лидеров стран «Нормандской четвёрки».
Он отметил, что советники обсудили вопросы, открывающие путь к встрече лидеров «Нормандской четвёрки».
Пристайко признал, что Украина не может решить вопрос Донбасса силой, поскольку, если бы такая возможность была, то всё было бы уже завершено.
Как сообщало информационное агентство УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве заявил, что в Донбассе в скором времени наступит мир.
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