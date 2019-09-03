Тулун, Иркутская область, , 08:00 — REGNUM Целый ряд важных заявлений сделал российский президент Владимир Путин в ходе своего третьего за последние два месяца визита в Иркутскую область, пострадавшую от мощнейшего наводнения. В частности, пообщавшись накануне, 2 сентября, с жителями Тулуна (один из наиболее пострадавших от потопа городов Приангарья), глава государства подчеркнул, что в дальнейшем необходимо сделать города и поселки, попавшими под затопление, привлекательным для жизни, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Чтобы развивать город, необходимо создать программу по развитию экономики территорий, попавших под затопление, подготовить план поддержки бизнесом городов, и в целом большими крупными предприятиями», — подчеркну Владимир Путин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после продолжительных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Первый визит в пострадавшую от потопа территорию Владимир Путин совершил уже 29 июня. По итогам совещания в Братске он дал ряд поручений по скорейшему восстановлению жилья и всей необходимой инфраструктуры. В конце июля из-за непрекращающихся дождей регион накрыло вторая волна паводка. И вновь пострадали Тулун, Нижнеудинск и близлежащие населённые пункты. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Около пяти тысяч домов признаны непригодными для проживания.