Париж, 3 сентября 2019, 07:50 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции с беспокойством следит за перестрелкой на границе Израиля и Ливана, сообщает внешнеполитическое ведомство.
«Мы призываем каждого из нас проявлять максимальную сдержанность и стремиться к быстрому урегулированию нынешней напряженности», — говорится в заявлении МИД Франции.
Париж умножает контакты в регионе после инцидентов 25 августа, чтобы избежать эскалации конфликта. В последние дни президент Франции провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Хасаном Рухани.
«Мы находимся в постоянном контакте со всеми ливанскими силами. Франция намерена продолжить свои усилия в этом направлении и призывает все стороны взять на себя ответственность за скорейшее возвращение к спокойствию», — говорится в заявлении французского ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты Франции и Ирана провели телефонный разговор по широкому кругу вопросов, включая ядерную проблему и конфликт в Йемене.
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