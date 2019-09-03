Париж, , 07:50 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции с беспокойством следит за перестрелкой на границе Израиля и Ливана, сообщает внешнеполитическое ведомство.

«Мы призываем каждого из нас проявлять максимальную сдержанность и стремиться к быстрому урегулированию нынешней напряженности», — говорится в заявлении МИД Франции.

Париж умножает контакты в регионе после инцидентов 25 августа, чтобы избежать эскалации конфликта. В последние дни президент Франции провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Хасаном Рухани.

«Мы находимся в постоянном контакте со всеми ливанскими силами. Франция намерена продолжить свои усилия в этом направлении и призывает все стороны взять на себя ответственность за скорейшее возвращение к спокойствию», — говорится в заявлении французского ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты Франции и Ирана провели телефонный разговор по широкому кругу вопросов, включая ядерную проблему и конфликт в Йемене.

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