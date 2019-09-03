Сеул, , 07:52 — REGNUM Вчера, 2 сентября, состоялась встреча премьер-министра Южной Кореи Ли Нак Ёна и бывшего генерального секретаря правительства Японии, секретаря Парламентской Лиги дружбы с Южной Кореей Такэо Кавамура, сообщает агентство Kyodo.

Согласно опубликованным данным, в рамках встречи, состоявшейся в Сеуле, представители двух стран обсудили ужесточение экспортного контроля Японией, прекращение обмена разведданными.

Также во время встречи Такэо Кавамура упомянул о проведении южнокорейско-японского саммита, однако детали встречи не уточнил.

Кроме того, 2 сентября представитель Японии встретился с депутатом Современной демократической партии Кан Чхан Илем, являющимся председателем Парламентской Лиги дружбы с Японией.

Как отмечают японское агентство Kyodo, бывший генеральный секретарь правительства Японии заинтересован в налаживании отношений между Южной Кореей и Японией. 1 сентября секретарь Парламентской Лиги дружбы с Южной Кореей принял участие в церемонии открытия мероприятия, посвященного культурному обмену.

Напомним, что Такэо Кавамура находится в Южной Корее в рамках четырехдневного визита с 31 августа.