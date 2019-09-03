Москва, , 07:48 — REGNUM Россия и Украина могут использовать новую схему для обмена удерживаемыми лицами. Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к переговорам, осуждённых помилуют президентскими указами, а подследственных отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел. При этом судить за инкриминируемые им преступления будут заочно.

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Собеседник пояснил, что, изменения, по его мнению, потребовались, потому что Москва и Киев не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и обмена заключенными. Это связано с тем, что власти Украины с самого начала признавали уголовное преследование моряков незаконным и требовали их освобождения. Теперь новой схемой обмена предусмотрена передача правоохранительным органам Украины только нотариально заверенных копий, а не подлинного дела. В этом случае Киеву не придётся прекращать уголовные дела против своих граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москва и Киев договорились о взаимном обмене удерживаемыми лицами по формуле «33 на 33». Так, в число лиц, которые будут освобождены украинской стороной, не входит главный редактор издания РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который находится под стражей с мая 2018 года по обвинению в госизмене.

21 августа стало известно, что Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена лицами, удерживаемыми на территории обоих государств. Предполагалось, что он может состояться до конца августа, однако этого не произошло.

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