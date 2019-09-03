Новосибирск, , 07:48 — REGNUM В единый день голосования — 8 сентября — в Новосибирске будет работать информационный центр избиркома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что жители Новосибирска в будут выбирать мэра города. Полномочия Анатолий Локтя (КПРФ) истекли 22 апреля 2019 года.

«В воскресенье, 8 сентября, в 10:45 (время местное) состоится брифинг председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Тамары Краткой об открытии избирательных участков, явке избирателей на 10:00 и о досрочном голосовании в городе Новосибирске», — уточнили в горизбиркоме.

Брифинги о ходе голосования состоятся также в 12:35, 18:20 и 23:00 8 сентября и в 4:00 9 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования на территории Новосибирской обалсти пройдут 30 избирательных кампаний: будет замещён 71 депутатский мандат, а также избраны главы двух муниципальных образований, в том числе выборы мэра Новосибирска.

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