Киев, 3 сентября 2019, 07:48 — REGNUM Реформы пенитенциарной системы Украины будут направлены на снижение числа заключённых, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
Министр добавил, что в следственных изоляторах и тюрьмах находятся около 55 тыс. граждан Украины, что говорит о неэффективности государства.
Он подчеркнул, что большинство людей, побывавших в тюрьмах, совершают преступление повторно. Гораздо эффективнее, безопаснее и дешевле применять к ним другие виды наказаний, при которых человек находится на контроле правоохранительных органов, а не в местах лишения свободы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что будет радикально реформировать своё ведомство.
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