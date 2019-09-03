Киев, , 07:48 — REGNUM Реформы пенитенциарной системы Украины будут направлены на снижение числа заключённых, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська 2 сентября в эфире телеканала ICTV.

«Мы планируем достаточно радикальные реформы в пенитенциарной системе… То есть реформа в пенитенциарной системе это годы. Горизонт планирования — минимум три года, а то и больше», — рассказал он.

Министр добавил, что в следственных изоляторах и тюрьмах находятся около 55 тыс. граждан Украины, что говорит о неэффективности государства.

«Модель, которую мы хотим, это, с одной стороны, строительство хотя бы нескольких заведений лишения свободы по образцу наших северных соседей — Дания, Норвегия… С другой стороны — радикальный переход к тюремному заключению, от наказания в виде лишения свободы до других видов наказаний, которые с таким лишением свободы не связаны», — отметил Малюська.

Он подчеркнул, что большинство людей, побывавших в тюрьмах, совершают преступление повторно. Гораздо эффективнее, безопаснее и дешевле применять к ним другие виды наказаний, при которых человек находится на контроле правоохранительных органов, а не в местах лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что будет радикально реформировать своё ведомство.

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