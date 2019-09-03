Москва, , 07:42 — REGNUM Украинского эксперта Вячеслава Ковтуна после оскорблений в адрес СМИ Германии во время эфира программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» выгнали из студии, выпуск опубликован на сайте телеканала.

В ходе ток-шоу главный редактор немецкого издания World Economy Александр Сосновский рассказал о поставках оружия из ФРГ на Украину. Он обратил внимание на слова Ковтуна о том, что «поставок оружия не будет», отметив, что «немецкая пресса пишет обратное».

«Да пошла она в … эта немецкая пресса», — выкрикнул в ответ украинский эксперт.

В результате ведущий ток-шоу Сергей Михеев попросил Ковтуна покинуть студию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта на ток-шоу «Кто против?» произошла потасовка экспертов. Гости программы обсуждали тему предстоящих выборов на Украине. Под конец программы член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян высказывал свою позицию касательно национального вопроса.

Степанян сказал о запрете компартии на Украине и об отношении к евреям, показывая при этом на Вячеслава Ковтуна. В это время скандальный журналист Грэг Вайнер начал оскорблять Степаняна. В ответ тот подошел и облил Вайнера водой. После этого оба эксперта были удалены с передачи.

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