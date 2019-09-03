Абуджа, , 07:42 — REGNUM Специальный представитель ООН по внесудебным казням Агнес Калламар призвала власти Нигерии к прекращению насилия в стране, об этом 2 сентября сообщает Al Jazeera.

В настоящее время в стране происходят многочисленные конфликты, приводящие к жертвам со стороны мирного населения.

В частности, речь идет о преступлениях «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и конфликте между скотоводами и фермерами.

«Ситуация, с которой я столкнулась в Нигерии, вызывает крайнее беспокойство. За последние пять лет насилие значительно увеличилось», — подчеркнула Калламар на пресс-конференции в столице страны.

Напомним, Нигерия является одним из крупнейших в экономическом плане государств, однако множество внутренних конфликтов не позволяют ему играть адекватную роль на африканском континенте.

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