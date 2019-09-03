Тулун, Иркутская область, , 07:30 — REGNUM Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, якобы назвавшая пострадавших от паводка жителей Тулуна «быдлом», проявила непорядочность. За этим должно последовать кадровое решение, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с тулунцами.

Небольшую видеозапись, на которой Путин разговаривает с людьми, опубликовал в своем Instagram блогер Артём Павлечко. Он спросил главу государства, будет ли отправлена в отставку Алашкевич, которая оскорбительно отозвалась о местных жителях.

Путин ответил, что впервые слышит о таком инциденте. Однако если это правда, чиновница — «непорядочный человек» и должна быть уволена.

«Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает», — сказал глава государства, добавив, что соответствующее решение должен принять губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на экспертизу отправили запись с голосом, предположительно, начальника управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирины Алашкевич. Женщина называет пострадавших от паводка «быдлом и бичевней» и утверждает, что на предыдущую встречу с Путиным пришли люди с «двумя классами образования».

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