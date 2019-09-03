Лондон, , 07:21 — REGNUM Высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Польша в 1939 году оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней», являются неприемлемыми. Такое отношение к словам политика, сравнившего действия СССР в восточной части Польши в сентябре 1939 года с нацистской агрессией, высказали в посольстве РФ в Лондоне.

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«Это заявление Бориса Джонсона, прозвучавшее в день 80-летия начала Второй мировой войны, вызывает удивление, — говорится в официальном комментарии пресс-секретаря дипломатического ведомства, опубликованном на сайте посольства. — Постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема».

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При этом дипломат напомнил о неблаговидной роли самой Великобритании, которая «не только попустительствовала захватнической политике нацистов», в частности в Австрии и Чехословакии, но и «последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши».

«Сожалеем, что премьер-министр избрал другой ракурс, который, к счастью, не пользуется значительной популярностью в Великобритании», — подчеркнул представитель дипмиссии, отметив, что подавляющее большинство россиян и британцев «бережно хранят память о союзничестве времен Второй мировой войны, помнят и ценят решающий вклад советского народа в разгром нацизма».

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в день 80-й годовщины начала Второй мировой войны премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своём обращении, опубликованном в Twitter, заявил, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между молотом фашизма и наковальней коммунизма».

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