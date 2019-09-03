Багдад, , 07:18 — REGNUM Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани провел переговоры с губернатором провинции Ниневия Мансуром аль-Маридом, об этом 2 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Во время встречи стороны обсудили проблему беженцев из Ниневии и Мосула в курдский регион, которые опасаются возвращаться в свои родные места, несмотря на то, что террористическая угроза здесь сведена к минимуму.

Напомним, в Иракском Курдистане проживает в настоящее время порядка 1 млн беженцев из разных уголков страны, а также из соседней Сирии. Люди не могут вернуться в свои дома из-за страха перед террористами, а также из-за разрухи.