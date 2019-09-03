Париж, , 07:14 — REGNUM Президент Конго Дени Сассу Нгессо, прибывший во Францию в понедельник, 2 сентября, будет принят главой государства Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце 3 сентября, сообщает Le Figaro.

Ожидается, что 76-летний президент Конго, который 35 лет возглавляет страну, пробудет в Париже до 5 сентября.

По словам советника по связям посольства Конго во Франции Патрика Гомбе, между главами государств состоится рабочий обед в Елисейском дворце. Это будет первая двусторонняя встреча между президентами.

«Темами, которые необходимо рассмотреть, являются сотрудничество между двумя странами, вопросы окружающей среды и леса, а также образование», — заявил Патрик Гомбе.

Известно, что президент Конго также планирует встретиться 4 и 5 сентября с французскими политиками и бизнесменами.

Напомним, ранее природоохранная неправительственная организация Greenpeace призвала принять меры против пожаров, угрожающих лесам бассейна Конго. С 21 августа зарегистрировано более 6902 пожаров в Анголе и 3395 пожаров в Демократической Республике Конго.