3 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Хотя с точки зрения национальной безопасности администрация Трампа имеет все законные основания для запрета технологий Huawei, сам по себе запрет не отменит тот факт, что США уступают позиции мирового лидера в области исследований и технологических инноваций.

Максим Исаев, , 09:06 — REGNUM На прошлой неделе Китай явным образом продемонстрировал свою способность к нанесению ответного торгового удара в рамках торговой войны с США. Рынки негативно отреагировали на девальвацию юаня и объявление Китая о том, что он введёт дополнительные торговые пошлины в отношении американского импорта стоимостью $75 млрд. Торговая война между США и КНР затронула многочисленные американские компания, начиная с Apple и заканчивая производителями вишни. Нет никаких признаков того, что война вскоре прекратится. Президент США Дональд Трамп ввёл дополнительные торговые пошлины и потребовал в Twitter, чтобы американские компании немедленно начали «поиск альтернативы Китаю» и полностью покинули эту страну. В основе этой торговой войны лежит уверенность администрации Трампа в том, что экономика и безопасность неразрывно связаны между собой, особенно в сфере телекоммуникаций, пишут Том Ли, Люси Ондервайзер Голд и Райан Леви в статье для издания The National Interest.

Технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

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Телекоммуникации стали связующим звеном между недовольством США по поводу несправедливой китайской торговой практики и опасений, что китайское правительство использует сети частных китайских корпораций для слежки за иностранными правительствами и компаниями. В центре внимания оказалась ведущая китайская телекоммуникационная компания Huawei, которую на протяжении многих лет обвиняют в нарушении этики, проблемах с безопасностью, краже интеллектуальной собственности и даже в шп

Высокие технологии

С одной стороны, США необходимо и дальше защищаться от потенциальных угроз в сфере безопасности, исходящих от китайских компаний, однако для поддержания своей конкурентоспособности они не должны полагаться только на текущие защитные средства. Утрата доминирования США в других ключевых областях, таких как производство автомобилей и бытовой электроники, приводит к мысли о том, что проблемы, с которыми столкнулись США, носят более фундаментальный характер.

По словам старшего вице-президента Intel и генерального менеджера группы сетевых платформ Сандры Риверы, сегодня в США нет поставщиков оборудования для беспроводного доступа, которые занимались бы развитием связи нового поколения 5G. Учитывая то, что 5G представляет огромный интерес для экономики и безопасности, не может не вызывать тревогу то, что в данной сфере США уступили позиции Huawei и другим международным конкурентам. 5G — это технология будущего, но Соединённые Штаты даже не входят в число конкурентов. Если США проявят готовность инвестировать в 5G, то все дискуссии вокруг Huawei отойдут на второй план.

Независимо от того, какая страна займёт лидирующие позиции в сфере 5G, она будет заниматься развитием не только сети 5G, но и сопутствующего оборудования и приложений. По мере развития инфраструктуры связи нового поколения будут развиваться связанные с 5G устройства и технологии, что сделает эту страну мировым лидером в области беспроводных технологий.

Американская конкурентоспособность также уменьшилась и в других отраслях. Например, несмотря на то, что развитие робототехники в США, возможно, достигло своего пика, индустрия робототехники в Китае продолжает развиваться с невероятной скоростью. В 2018 году в Китае ввели в эксплуатацию 136 тыс. роботов, в то время как в США всего 34 тыс. В результате этого США оказались в невыгодном положении с точки зрения производительности труда. По прогнозам, в 2026 году Китай станет крупнейшим в мире пользователем роботов.

Промышленный робот

Китай добился столь же впечатляющих успехов в области искусственного интеллекта: ожидается, что к 2020 году Китай превзойдёт Соединённые Штаты по количеству опубликованных научных работ по искусственному интеллекту (ИИ), даже при условии контроля качества исследований. В отличие от США, где большая часть исследований проводится за счёт частного финансирования и контроля, большинство исследований в Китае получают государственную поддержку и финансирование.

Энергетика, биотехнологии, судоходство и электромобили — всё это высокотехнологичные отрасли, в рамках которых исторически доминировали США. Однако теперь китайские компании также добились значительного прогресса в данных отраслях. Китайские компании оказались в более выгодном положении, потому что Пекин обеспечил субсидирование высокотехнологичных отраслей. В период с 2009 по 2017 год правительство Китая выделило $58,8 млрд на поддержку отрасли электромобилей, в 2019 году — $435 млн на развитие солнечной энергетики. Провинция Гуандун, например, планирует инвестировать $65 млрд в развитие стратегических отраслей, включая робототехнику. В случае необходимости правительство Китая готово финансировать ценные отрасли, чтобы обеспечить их успех и международное господство.

Законодатели США начинают обращать всё больше внимания стратегии КНР. Недавно двухпартийная коалиция сенаторов обнародовала закон «О лидерстве в сфере 5G», пообещав выделить $700 млн для замены телекоммуникационного оборудования Huawei в сельских населённых пунктах США. Несмотря на то, что данный шаг позволит несколько смягчить уязвимость перед КНР, новое законодательство предусматривает плана по продвижению американских инноваций в сфере 5G и созданию альтернатив. Таким образом, получается, что $700 млн — это просто дорогостоящий бинт.

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Хотя с точки зрения национальной безопасности администрация Трампа имеет все законные основания для запрета технологий Huawei, сам по себе запрет не отменит тот факт, что США уступают позиции мирового лидера в области исследований и технологических инноваций.

Технология 5G (cc) Kārlis Dambrāns

Если Соединённые Штаты хотят сохранить своё лидерство в сфере высоких технологий, они должны быть готовы инвестировать в отрасли, имеющие решающее значение для успеха в XXI веке. При этом нужны не только финансовые инвестиции, но и изменения в законодательстве. США недавно заняли 46-е место в мире — после Афганистана — по простоте открытия нового бизнеса. США могли бы сделать ставку на человеческий капитал. Стоимость высшего образования в США выросла в 11,1 раза по сравнению с 1980 годом. Соединённые Штаты также могли бы провести миграционную реформу. Среди основателей более трети американских венчурных стартапов вы найдёте по крайней мере одного основателя иностранного происхождения. Существует многочисленные варианты решения данного вопроса. Ясно одно: США должны что-то сделать. Отказавшись что-либо предпринять, Вашингтон обеспечит свою будущую технологическую неконкурентоспособность.