Вашингтон, , 07:05 — REGNUM США должны приложить усилия, чтобы Тайвань получил возможность присоединиться к системе ООН, заявил эксперт по американо-тайваньским отношениям Кент Ван в статье для издания Asia Times.

«Тайвань имеет постоянное население, проживающее на определённой территории и демократически избранное правительство, т. е. отвечает всем критериям государственности в соответствии с Конвенцией Монтевидео о правах и обязанностях государств 1934 года. Тайвань также никогда не находился под юрисдикцией КНР», — заявил Ван.

Эксперт добавил, что США должны поддержать тех, кто считает, что Тайвань должен получить своё место в ООН, поскольку жители Тайваня могут и хотят войти в систему ООН, чтобы внести свой вклад.

«Тайвань принадлежит только тем людям, которые проживают на его территории. Пренебрежение этим населением — это грубое нарушение принципа общечеловеческого участия, который поддерживает ООН. Народ Тайваня заслуживает лучшей доли», — отметил эксперт.

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